Ana yemeklerin tamamlayıcısı pilav hem doyurucu hem de lezzetli olan yemeklerden. Birçok çeşidi yapılan pilavlardan bugün domatesli pilav yapımına geçeceğiz. Kırmızı rengi ve domates tadıyla başka bir lezzete sahip domatesli pilavı ikram etiğiniz sevdikleriniz de muhakkak çok seveceklerdir.

Domatesli Pilav İçin Gereken Malzemeler:

1,5 su bardağı pirinç

1 adet küçük soğan

2 adet rendelenmiş domates

Karabiber

Yenibahar

2,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Domatesli Pilav Yapılışı:

Öncelikle pirinci bir kaba alın.

Üzerine tuz ve ılık su ekleyip, 20 dakika bekletin.

Daha sonra pirinci yıkayıp, süsün.

Tavaya sıvıyağ alın.

Yemeklik soğanı kavurun.

Üzerine rendelenmiş domatesleri ilave edin.

3-4 dakika kavurun.

Ardından pirinç, karabiber, yenibahar ve tuz ilave edip, 3-4 dakika daha kavurun.

Üzerine kaynamış su ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte pişirin.

Piştikten sonra üzerine kâğıt havlu ile kapatıp, demlendirin.

Afiyet olsun….

Püf Noktası:

Pirinç seçiminde iri pilavlık pirinç tercih edin.

Pirinci ilk önce ılık su ile ıslatın.

Daha sonra kavurun.

Böylelikle daha tane tane pilav elde edersiniz.