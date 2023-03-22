Domates yüklü kamyonun kasası yandı

Olay, akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı TEM Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi.

S.K. yönetimindeki domates yüklü kamyon, seyir halindeyken kasa kısmında yangın çıktı. Kasa kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden S.K., kamyonu güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri aracın tamamına yayılmadan söndürdü. İlk incelemede balataların ısınmasından kaynaklı olduğu saptanan yangında kamyonun kasası kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.