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Domates yüklü kamyonun kasası yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki domates yüklü kamyonun kasası, yanarak kullanılmaz hale geldi

Giriş: 22.03.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Domates yüklü kamyonun kasası yandı
Domates yüklü kamyonun kasası yandı
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DHA

Olay, akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı TEM Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi.

S.K. yönetimindeki domates yüklü kamyon, seyir halindeyken kasa kısmında yangın çıktı. Kasa kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden S.K., kamyonu güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri aracın tamamına yayılmadan söndürdü. İlk incelemede balataların ısınmasından kaynaklı olduğu saptanan yangında kamyonun kasası kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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