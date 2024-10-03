Domaniç Dağları'na sonbahar sis bulutuyla geldi
Kütahya ile Bursa il sınırları arasındaki Domaniç Dağları'nda sonbaharın renkleri, sis bulutuyla bütünleşerek tüm güzelliğini göstermeye başladı
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İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğasıyla ünlü ilçesi Domaniç'teki dağlık alana yeşil, sarı ve kahverenginin tonları hakim oldu.
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Özellikle hafta sonlarında doğa yürüyüşü meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından olan bölge, üzerine çöken sis bulutuyla ayrı güzelliğe büründü.
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Adeta oksijen deposu olan ormanların eşsiz manzarası, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kıvrımlı kara yoluyla bütünleşti.
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Yeşil ve sarı tonlara sahip kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu manzaralar drone ile görüntülendi.
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