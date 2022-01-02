The Athletic'in verdiği bilgiye göre Beşiktaş'ın sözleşme yenilemeyi düşünmediği Vida, stoper transferinde ilk sırayı Hırvat oyuncuya verdi. Vida'nın devre arasında transferi için düğmeye basan Watford'un sezon sonunu beklemeden bu transferi bitirme ihtimali de olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Vida'nin devre arasında takımdan ayrılması halinde siyah beyazlılar, Hırvat oyuncunun 6 aylık alacağı olan 1 milyon 750 bin euroyu ve bir miktar bonservis bedelini cebine koymuş olacak.

2018'in Ocak ayında Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan transfer ola Domagoj Vida, Beşiktaş'ta 151 maçta forma giyip 15 gol kaydetti.