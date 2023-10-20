Dolunay Katilleri filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Dolunay Katilleri oyuncuları kimler?

Ancak bu zenginlik, çok sayıda cinayete de sebep olur. Cinayetleri araştıranlar da aynı kaderi paylaşır.



Ölenlerin sayısı yirmi dördü aştığında ise davaya henüz kurulma aşamasında olan FBI atanır. FBI dedektifi gizemli cinayetleri araştırırken korkunçö bir sırrı da açığa çıkarır.