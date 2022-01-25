İstanbul'da toplu ulaştırma çalışıyor mu? Sorusu gündemde. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın "Bugün saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" açıklaması sonrası toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Dolmuş, taksi ve minibüs bugün çalışıyor mu, toplu ulaşım var mı? 25 Ocak 2022 bugün İstanbul'da dolmuş, taksi ve minibüsler iptal mi? İşte detaylar...