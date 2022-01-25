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Dolmuş, taksi ve minibüs bugün çalışıyor mu, toplu ulaşım var mı? 25 Ocak 2022 bugün İstanbul'da dolmuş, taksi ve minibüsler iptal mi?

25 Ocak bugün İstanbul'da Dolmuş, taksi ve minibüs çalışıyor mu?

İstanbul kara teslim olmuş durumda. İstanbul'da gece boyunca devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan saat 5,057 vatandaşımız 05.30 itibarıyla tahliye edildi. Dışarıda işi olan vatandaşlarımız "25 Ocak bugün İstanbul'da Dolmuş, taksi ve minibüs çalışıyor mu?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Bugün Dolmuş, taksi ve minibüs bugün çalışıyor mu? İstanbul'da toplu ulaşım var mı? sorularının yanıtları...

25.01.2022 - 10:05 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da toplu ulaştırma çalışıyor mu? Sorusu gündemde. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın "Bugün saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" açıklaması sonrası toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Dolmuş, taksi ve minibüs bugün çalışıyor mu, toplu ulaşım var mı? 25 Ocak 2022 bugün İstanbul'da dolmuş, taksi ve minibüsler iptal mi? İşte detaylar...

  • DOLMUŞ, TAKSİ VE MİNİBÜSLER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU? 

    Dolmuş, taksi ve minibüslerin çalışmasına ilişkin bir iptal bilgisi bulunmuyor. 25 Ocak bugün Dolmuş, taksi ve minibüslerin çalışmasına devam edecek. Güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

  • İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya'nın açıklamasıyla toplu taşıma araçlarının çalışmaya devam edeceği bildirildi. 

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