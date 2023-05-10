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Dolmuş şoförüne seyir halindeyken kurşun yağmuru

Adana'da şoför Mehmet Kaçan, dolmuşla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna çok sayıda mermi isabet dolmuş şoförü Kaçan, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 10.05.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Dolmuş şoförüne aracında kurşun yağmuru
DHA

Adana'da, dolmuşla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan şoför Mehmet Kaçan (25) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförü Mehmet Kaçan'ın aracına yolcu seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olay sırasında araçta yolcu bulunmadığı öğrenilirken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Kaçan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaçan'ın bir buçuk ay önce evlendiği öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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