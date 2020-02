Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Dolar/TL sabah saatlerinde 6.1466'ye kadar yükseldi. Borsa İstanbul da güne yüzde 2'ye yakın düşüşle başladı. Faiz yükselişini sürdürüyor. Yüzde 11.24'ü geçmiş durumda. Bunların ise başlıca 5 ana nedeni var. Yeni haftaya başta petrol fiyatları olmak üzere borsalarda değer kaybı ve güvenli liman olan altın fiyatlarında artışla başlayan piyasalarda rüzgar tam anlamıyla tersten esmeye başladı. Corona virüsün Çin dışında yayılmaya başlaması, Hong Kong, İtalya ve İran'da can kayıplarına neden olması önceki haftalarda yayılma hızının düştüğü gerekçesi ile pozitife dönen piyasalarda havayı döndürdü. Borsalar ve petrol sert düşerken güvenli liman olarak görüldüğü için altın fiyatları aynı hızla yükseldi. Doları tüm dünyada diğer para birimlerine karşı güçlendiren bu global etkinin yanı sıra 4 yurtiçi gelişme dolar/TL ve faizleri yukarı çekerken Borsa İstanbul'da yüzde 2'ye yakın kan kaybına neden oldu. Hem yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri için alımlarına hız vermesiyle uluslararası piyasalarda ons fiyatının 1.676 dolara çıkması hem de dolar/TL'deki yükseliş ile gram fiyatı 330 liraya çıkan altında da yukarı yönlü eğilim sürüyor. Gelişmeler yurtiçinde dolar ve altını ele ele zirveye taşıyor.

RUSYA İLE İLİŞKİLER İLK SIRADA

Piyasaları yurtiçinde etkileyen gelişmelerden ilki Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmiş olması. Her ne kadar sıcak çatışma beklenmese de henüz çözüme yönelik pozitif bir adım da görülmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinden de piyasalara yönelik pozitif bir sinyal gelmedi. Bu hafta Türkiye'ye gelecek Rus heyeti ile görüşmelerin seyri piyasanın seyrini belirleyecek.

Çin'deki hastalık yayıldığında bazı Avrupalı perakendecilerin siparişlerini Türkiye'ye kaydırdıklarına dair haberler virüs kaynaklı gelişmelerden Türkiye'nin olumlu da etkilenebileceği beklentisi doğururken vakaların İran'da görülmesi virüsün Türkiye'ye sıçrama ihtimalini artırınca bu 'fırsatçı' bekleyiş darbe aldı.

NOT KITLIĞI DEVAM ETTİ

Hafta sonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunun artırılmasına yönelik herhangi bir imada bulunmamış olması her ne kadar piyasaların ana beklentisi değilse de moralleri bozdu. Kısa süre önce 2018 Ağustos'undaki kur şokunun ardından ardı ardına not indiren kuruluşlardan Moody's'de not veya görünüm iyileştirmeye yönelik en küçük bir sinyal vermemişti. Fitch'in enflasyon beklentisinin 2020 sonunda yüzde 10,5, 2021'de ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörmesi hem dolar/TL hem faiz beklentilerinin Türkiye'nin beklentisinin üstünde olduğunu ortaya koydu.

Son olarak geçen hafta merkez Bankası'nın faiz indirimine 0.75 puanla da olsa devam etmesi dolar/TL'nin yükselişinde etkili olmaya devam ediyor. Merkez Bankası, enflasyonun tek haneden yüzde 12.15'e yükselmesine dolar/TL'de corona virüs ve jeopolitik risklerle meydana gelen yükselişe ve cari açığın yeniden boy göstermesine rağmen faizi indirmesi nedeniyle eleştiriliyor.