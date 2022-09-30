Dolarda son durum

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Dünya genelinde artan enflasyon ve Fed başta olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına gitmesi döviz piyasalarında etkili olmaya devam ediyor.

Dolar dün genel olarak 18.54 civarında bir seyir izlerken piyasa kapanışına doğru 18.50 liranın altını görmüştü.

Dolar yeni güne ise 18.54 liradan başladı. Bu sabah itibarıyla Euro/dolar 0.98 seviyesini aşarken dün 18'in altını gören Euro/TL de yeniden 18.20'nin üzerine çıktı.

Dün ABD'de işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının, 24 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 193 bine düştüğü açıklandı. Piyasa beklenti başvuru sayısının 215 bin olması yönündeydi.

Bugün yurt içinde TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ağustos ayı dış ticaret verileri takip edilecek.