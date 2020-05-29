Dolar/TL dün 6.81'in üzerine çıkarak bayram öncesi seviyesine geri döndü.

Dolar yeni güne de 6.8175'ten başladı.

Bugün piyasaların gözü TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı 1. çeyrek verisinde olacak.