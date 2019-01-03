03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen, profesör, öğretim üyesi, asker, polis, diplomat ve emekli büyükelçilerin de aralarında bulunduğu onlarca kişi telefon dolandırıcıların kurbanı olmaya devam ediyor. Ankara'da kendilerini hakim, polis ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişilere 'terör örgütleri ile ilgili operasyonlarda' adlarının geçtiğini belirterek birçok kişinin dolandırılması üzerine Ankara polisi geniş çaplı çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların belirlenip, yakalanması amacıyla Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturdu. 4 polisten oluşan ekibin 6 ay sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Şanlıurfa'yı üs olarak kullandığı belirlenen çetenin Ankara'nın yanı sıra Muğla, İzmir, Rize ve Aydın´da 13 kişiden yaklaşık 3 milyon TL ve ziynet eşyası dolandırdıkları saptandı.
POLİS POŞU TAKARAK ÇETENİN İÇİNE SIZDI
Büyük bir gizlilik içerisinde sürdürülen soruşturmada kimi zaman poşu takıp çeşitli kemliklere bürünerek çetenin içine sızmayı başaran polislerin verdiği bilgiler doğrultusunda çeşitli tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu baskınlarda liderliğini 'Cambaz' lakaplı Salih Büyükler'in yaptığı belirlenen çete üyesi 13 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'CAMBAZ' LAKAPLI ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI
Şanlıurfa ve Ankara´da yapılan takibin ardından, Şanlıurfa ve Gaziantep´te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da çete lideri 'Cambaz' lakaplı Salih Büyükler ile 3 çete üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda vatandaşları dolandırarak aldıkları 1 milyon 650 bin TL ve ziynet eşyalarına el konuldu. Çetenin telefonla korkuttukları vatandaşlardan evlerini, arsalarını dahi sattırarak paralarını aldıkları da ekipler tarafından tespit edildi.
ÇETE ÜYELİĞİ İÇİN EĞİTİM GÖRDÜLER
Polisin büyük başarısıyla çökertilen çetenin yapısı ile ilgili de ilginç bilgiler de ortaya çıktı. Öncelikle çeteye kabul edilen yeni üyelerin, karşı tarafı etkilemek ve korkutmak amacıyla bir ay özel eğitimden geçtiği öğrenildi. Şanlıurfa´da üs kuran çetenin, tüm olayları oradan yönettiği ve ağlarına düşürdükleri mağdurlardan paraları gösterdikleri adreslere bırakmaları ve bu paraların da özellikle 18 yaşından küçük çete üyeleri tarafından alındığı anlaşıldı.
ÇETE LİDERİ İLE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen çete lideri Salih Büyükler'le birlikte 4 çete üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dolandırıcı çetesine yönelik düzenlenen ilk dalga operasyonda ise 13 kişi tutuklanmıştı. Böylece çete lideri ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan çete üyesi sayısı 17'ye ulaştı.
AİLE BOYU DOLANDIRICILIK
Çeteye yönelik bir ilginç olay ise evli çiftin kız çocukları ile birlikte çete üyesi olduklarının saptanması. Polisten alınan bilgiye göre Gaziantep´te gözaltına alınan M.A.'nın eşi N.A.´nın da bu suç kapsamınsa şüpheli olduğu ve çiftin kızlarının ilk dalga operasyonunda yakalanıp tutuklanarak cezaevinde olduğu öğrenildi.
EMNİYET YETKİLİLERİ BİR KEZ DAHA UYARDI
Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "Bu konuyla ilgili birçok bilgilendirme mesajı ve yayın yapılmasına rağmen vatandaşlarımızın halen dolandırılmaya devam ettikleri belirlenmiştir. Kesinlikle telefon üzerinden kendilerini polis, savcı, hâkim olarak belirten şahısların para, ziynet eşyası vs istemesi mümkün değildir. Vatandaşlarımızın böyle bir taleple karşılaşması halinde derhal telefonu kapatarak Polis- Jandarma `ya durumu hızlı bir şekilde bildirmesi gerekmektedir" denildi.
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