Dolaba çanta konulmasına kızan komşusu kulağını kopardı!

Nevşehir'de ayakkabı dolabının üzerine çantasını koyan komşularına sinirlenen bir kişi, beraberindekilerle birlikte kadın ve çocukları acımasızca yumrukladı. Eve gelen Fethi Özdemir'e de saldıran adam, komşusunun kulağını kopardı. Dehşet anları ise saldırıya uğrayan ailenin çocukları tarafından kaydedildi.
Dehşete düşüren olayda, iddiaya göre Fethi Özdemir adlı kişinin eşi karşı komşusunun ayakkabı dolabının üzerine çanta koydu.
İHA'nın haberine göre, duruma sinirlenen komşusu, beraberindekilerle birlikte Özdemir'in evine saldırdı. Kapıyı açan kadın ve çocukları acımasızca yumruklayan saldırganlar, eve gelen Fethi Özdemir'e de saldırdı.
Olayda kulağı kopan Fethi Özdemir hastanede tedavi altına alındı. İlk tedavisi tamamlanan Özdemir'in başına ise 6 dikiş atılırken, darbedilen kızı ve eşi de hastanedeki ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Her şeyin bir çantanın ayakkabı dolabının üzerine konulmasıyla başladığını aktaran Fethi Özdemir, komşularından şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Karşı komşumuz tarafından önce eşim ve çocuklarım eve gelirken saldırıya uğradı. Sonrasında telefon üzerine eve geldim. Eve geldiğim andan itibaren yine aynı 6 kişi tarafından saldırıya uğradık. Beni, eşimi ve çocuklarımı darbettiler. Konu; bir çantayı ayakkabı dolabının üzerine koymayla başladı. Sonrasında kendileri akrabalarını çağırarak ailem ve bana saldırdı. Kollarımda, kafamda 6 tane dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk ve hâlâ karşı dairemizde oturuyorlar. Can güvenliğimiz yok, uyuyamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.
Öte yandan komşuları tarafından evlerinde saldırıya uğrayan Özdemir ailesinin çocukları, korku içerisinde yaşananları kaydetti. Küçük çocuk, saldıran kişilere karşı koyan ailesine bir yandan destek verirken bir yandan da dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.
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