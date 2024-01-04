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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Dokunaklı bir aşk hikâyesi

        Dokunaklı bir aşk hikâyesi

        Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nu buluşturan film, izleyicilere dokunaklı bir aşk hikâyesini konu edindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:26
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        Dokunaklı bir aşk hikâyesi
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        Murat Şeker’in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Ali Tanrıverdi ile birlikte yazdığı, Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’, gösterime 2 Şubat’ta girecek. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nu buluşturan film, izleyicilere dokunaklı bir aşk hikâyesini konu edindi.

        Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

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        'Aşk Mevsimi'nde; Cem Yiğit Üzümoğlu, heyecanını hiç kaybetmeyen, sonrasını düşünmeden hareket eden, neşeli ve enerjik bir yapıya sahip olan 'Ali Yaman'ı canlandırdı. 'Ali Yaman' için tek bir gerçek vardır o da ‘Şirin’..

        ‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikâyesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.

        Büyük aşkı için çabalamaktan vazgeçmeyen 'Ali Yaman', bazen seyircilerin yüzünü güldürecek kimi zaman ise hüzünlendirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aşk Mevsimi
        #Dilan Çiçek Deniz
        #Cem Yiğit Üzümoğlu
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