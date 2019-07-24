Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Atatürk Alanı'nda bir kafeteryada arkadaşlarıyla birlikte oturan Doktor A.D., ihtiyaç gidermek için ikinci kattaki lavaboya çıktı. Bir süre sonra A.D.'nin çığlıkları duyan arkadaşları yardımına koştu. A.D.’nin bir kişiyle tartıştığı gören arkadaşları, ne olduğu sordu. Bunu üzerine genç doktor tacize uğradığını belirterek olay yerine polis çağırılmasını istedi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, H.Ş. adlı kişiyi gözaltına aldı. Taksim polis merkezinde ifadesi alınan H.Ş. hakkındaki suçlamaları reddetti.

HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

H.Ş. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcı H.Ş.’yi tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye gönderdi. H.Ş. elinin kadının eteğine sürüldüğünü belirterek arkadaşları geldikten sonra bağırmaya başladığını söyledi. Bunu üzerine nöbetçi hakim güvenlik kamere görüntülerini H.Ş.’ye izlettirdi ve arda arda sorular sordu. Görüntülerde elini kadına uzandığı iddia edilen H.Ş. sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan tutuklandı. H.Ş. tutuklama kararına itiraz etti.