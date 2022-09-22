Kameralar karşısına ilk kez Yaz Evi dizisi ile geçen Devrim Nas; Osman Amcanın Elleri, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Sis Ve Gece, Doktorlar, Mavi Gözlü Dev, Ece, Makber, Karakol gibi yapımlarda rol almıştır.