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        Haberler Gündem 3. Sayfa DOKTORA ŞİDDETTE SON NOKTA | Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!

        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!

        Manisa'da darp edilip, boğazından yaralanan aile hekimi Ahmet Aygün, saldırıyı gerçekleştiren Ozan K. adlı hastayı biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Ozan K., gözaltına alınırken, yaralanan doktor Aygün şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:26
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        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
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        Manisa'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

        AİLE HEKİMİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; dün sabah saatlerinde aile sağlığı merkezine gelen Ozan K., yoğunluğu bahane ederek merkezden ayrıldı. Daha sonra yeniden saat 16.00 sıralarında merkeze gelen Ozan K., aile hekimi Ahmet Aygün ile tartışmaya başladı.

        DOKTORU DARP EDİP BOĞAZINDAN YARALADI

        Tartışma, kavgaya dönüştü. Ozan K., aile hekimi Aygün darp edip, boğazından yaraladı. Çevredeki diğer sağlık çalışanları müdahale edip, kavgayı ayırmaya çalıştı.

        BİBER GAZI SIKARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

        Bu sırada aile hekimi Aygün, 'beyaz kod' verip, biber gazı sıkarak Ozan K.'yi etkisiz hale getirdi.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine merkeze gelen polis ekipleri, Ozan K.yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ozan K. hakkında hukuki süreç başlatıldı.

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        #Manisa
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