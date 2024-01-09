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Manisa'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

AİLE HEKİMİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; dün sabah saatlerinde aile sağlığı merkezine gelen Ozan K., yoğunluğu bahane ederek merkezden ayrıldı. Daha sonra yeniden saat 16.00 sıralarında merkeze gelen Ozan K., aile hekimi Ahmet Aygün ile tartışmaya başladı.

DOKTORU DARP EDİP BOĞAZINDAN YARALADI

Tartışma, kavgaya dönüştü. Ozan K., aile hekimi Aygün darp edip, boğazından yaraladı. Çevredeki diğer sağlık çalışanları müdahale edip, kavgayı ayırmaya çalıştı.

BİBER GAZI SIKARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bu sırada aile hekimi Aygün, 'beyaz kod' verip, biber gazı sıkarak Ozan K.'yi etkisiz hale getirdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine merkeze gelen polis ekipleri, Ozan K.yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ozan K. hakkında hukuki süreç başlatıldı.