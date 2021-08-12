Çarptığı kapıyla doktoru yaraladı!

Sivas'ta, bugün saat 10.30 sıralarında, Sivas Devlet Hastanesi'nde polikliniklerin bulunduğu binada yine sağlıkçıya şiddet yaşandı.

İddiaya göre, muayene olmak isteyen A.T.B., Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serhat Otugüzel'in odasının önüne gelerek, randevu saatinden önce içeri girmeye çalıştı.

DHA'da yer alan habere göre A.T.B., randevu saatinin hatırlatılması üzerine tepki gösterdi. A.T.B., doktorun kendisini uyardığı sırada, muayene odasının kapısını sertçe kapattı.

Kapının önünde uyarı yapan Dr. Otugüzel ise başına çarpmasıyla hafif yaralandı.

Serhat Otugüzel, acil serviste tedavi edilirken, A.T.B. de hastane polisi tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.