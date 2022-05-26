'Doktor hatası nedeniyle engelli kaldı' iddiası

İHA

Elif Su’nun doğumu, 4 yıl önce İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, bebeğin doğumu doktor tarafından 42. haftaya kadar bekletildi. 42. haftanın sonunda fenalaşan anne Fehime Bağış, hastaneye kaldırıldı.

DOĞUM ESNASINDA VAKUM KULLANILDI

Doğuma alınan Fehime Bağış'a ilk başta normal doğum yaptırılmak istenerek vakum kullanıldı. İşlem başarısız olunca baba Mehmet Bağış'tan alınan imza ile sezaryenle doğumu yapılan Elif Su, yüzde 98 engelli olarak dünyaya geldi.

Fehime Bağış ile Mehmet Bağış çifti, kızları Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğunu iddia etti. Elif Su'nun duyma, görme ve yutma refleksi olmadığını ifade eden aile, olay hakkında gerekli yasal girişimlerde bulunduklarını ancak Urla Kaymakamlığı tarafından verilen kararda soruşturma izninin çıkmadığını kaydetti. Baba Mehmet Bağış, 4 yıldır çocuklarının gözlerinin önünde eridiğini söyleyerek soruşturma izni talebini tekrarladı.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Kızı Elif Su’nun bir süredir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü ancak durumunun iyi olmadığını söyleyen baba Mehmet Bağış, "Doğumun 42. haftasına kadar bir sorun yoktu. Kontrollere sık sık gidiyorduk. 42. haftada ‘Bebeğin suyu azalmış’ dediler. 1 saat sonra normal doğuma aldılar. 6 saat boyunca normal doğum denendi. Kızımı vakumla çektiler, ardından sezaryene aldılar. O günden beri kızım ızdırap çekiyor. Vakum sırasında beyni hasar aldığı için yüzde 98 engelli kaldı. Hem soruşturma açılması hem de çocuğumuzun tedavisi için girişimlerde bulunduk ancak soruşturma izni verilmedi. Çocuğun organları iflas etmiş durumda. Beyni doğum esnasında ağır hasar aldı, artık tedaviye bile tepki vermiyor. 4 yıldır acı çekiyor. Biz şu an zaten evlat acısı çekiyoruz, soruşturma izni verilmeyince acımız iki kat artıyor. 4 yıldır hastanelerde mücadele ediyoruz. Çocuğumuzla birlikte biz de acı çekiyoruz" dedi.