'Doktor hatası nedeniyle engelli kaldı' iddiası

Elif Su’nun doğumu, 4 yıl önce İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, bebeğin doğumu doktor tarafından 42. haftaya kadar bekletildi. 42. haftanın sonunda fenalaşan anne Fehime Bağış, hastaneye kaldırıldı.
DOĞUM ESNASINDA VAKUM KULLANILDI
Doğuma alınan Fehime Bağış'a ilk başta normal doğum yaptırılmak istenerek vakum kullanıldı. İşlem başarısız olunca baba Mehmet Bağış'tan alınan imza ile sezaryenle doğumu yapılan Elif Su, yüzde 98 engelli olarak dünyaya geldi.
Fehime Bağış ile Mehmet Bağış çifti, kızları Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğunu iddia etti. Elif Su'nun duyma, görme ve yutma refleksi olmadığını ifade eden aile, olay hakkında gerekli yasal girişimlerde bulunduklarını ancak Urla Kaymakamlığı tarafından verilen kararda soruşturma izninin çıkmadığını kaydetti. Baba Mehmet Bağış, 4 yıldır çocuklarının gözlerinin önünde eridiğini söyleyerek soruşturma izni talebini tekrarladı.
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ
Kızı Elif Su’nun bir süredir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü ancak durumunun iyi olmadığını söyleyen baba Mehmet Bağış, "Doğumun 42. haftasına kadar bir sorun yoktu. Kontrollere sık sık gidiyorduk. 42. haftada ‘Bebeğin suyu azalmış’ dediler. 1 saat sonra normal doğuma aldılar. 6 saat boyunca normal doğum denendi. Kızımı vakumla çektiler, ardından sezaryene aldılar. O günden beri kızım ızdırap çekiyor. Vakum sırasında beyni hasar aldığı için yüzde 98 engelli kaldı. Hem soruşturma açılması hem de çocuğumuzun tedavisi için girişimlerde bulunduk ancak soruşturma izni verilmedi. Çocuğun organları iflas etmiş durumda. Beyni doğum esnasında ağır hasar aldı, artık tedaviye bile tepki vermiyor. 4 yıldır acı çekiyor. Biz şu an zaten evlat acısı çekiyoruz, soruşturma izni verilmeyince acımız iki kat artıyor. 4 yıldır hastanelerde mücadele ediyoruz. Çocuğumuzla birlikte biz de acı çekiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!