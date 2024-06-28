Doğum gününde elektrik akımına kapılıp öldü

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Olay, 26 Haziran saat 17.20 sıralarında Bademler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasında meydana geldi.

İnşaat firmasında çalışan evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Onur Örün, iddiaya göre beton pompa aracının borularını temizlediği sırada araca bağlı ekipmanın elektrik tellerine değmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Örün, olay yerine gelen ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Örün, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kendisinin aynı gün doğum günü olduğu öğrenildi.

Örün'ün cenazesi, bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Örün'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından Zeytinalanı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.