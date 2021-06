DOĞUM BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK TARİHİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Eşim 1992 ve 1996’da iki doğum yaptı. Sigorta başlangıcı 27 Aralık 2002’dir. Toplam gün sayısı 4371. Hizmet süresini 4500’e tamamlarsa, 58 yaş yerine doğum borçlanması ile erken emekli olabilir mi? Askerlik borçlanmasında olan durum doğum için de geçerli mi? (Yılmaz A.)

Doğum borçlanması ile normalde sigorta başlangıcı ve emeklilik yaşı öne çekilemez. Ancak, staj sigortası yatırılan dönem ile sigortalı çalışmaya başlama tarihi arasında doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılan süre kadar sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanmayla sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve daha önce bir tarihe çekildiğinde daha erken emeklilik mümkündür.

Eşinizin çocuklar doğmadan önce staj sigortası varsa, borçlanma yaparak sigorta başlangıcını öne çekebilir, aksi takdirde çekemez.

Askerlik borçlanması da her durumda sigorta başlangıcını ve emeklilik yaşını öne çekmez. Askerlik borçlanmasının sigorta başlangıcını öne çekebilmesi için askerliğin, sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekir. Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanmasıyla sadece prim günlerini artırabilir veya eksik prim günlerini tamamlayabilirler.

ASKERLİK BORÇLANMASI HANGİ DURUMDA ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAR?

Sigorta girişim 01 Ocak 2020. Askerliğimi 21 Eylül 1996 tarihinden başlayarak 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam sigorta girişim 1996 yılına mı yoksa sadece 2 yıl öne mi çekilir? Askerlik borçlanması bana ne fayda sağlar? (Ergin Y.)

Askerliğini sigortalı çalışmaya başladıktan sonra yapanların askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihini değiştirmez.

Askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıç tarihleri ise borçlanma yaptıkları süre kadar geri çekilir. 18 aylık sürenin tamamını borçlanmanız halinde sigorta başlangıcınız 1 Ocak 2020 tarihinden 18 ay önceye, yani 1 Temmuz 2018 tarihine çekilir. İlk kez sigortalı çalışmaya 2020 yılında başladı iseniz askerlik borçlanması yapmanız sizin sigorta başlangıcınızı öne çekse bile emeklilik yaşınızı etkilemez. Yapacağınız askerlik borçlanması sadece prim günlerinizin artmasını sağlar. Emeklilik için prim günü eksiğiniz ortaya çıkmazsa askerlik borçlanması yapmanız gerekmez.

Sigorta başlangıç tarihiniz 1 Ocak 2000 olsaydı 112 gün askerlik borçlanması yaparak emekli yaşınızı 60’tan 58’e, 398 gün askerlik borçlanmasıyla da 57’ye çekebilirdiniz.

EMEKLİLİK İÇİN EKSİK GÜNLERİ NASIL TAMAMLAYABİLİRİM?

1971 doğumluyum. 1994 SSK girişliyim. 1990 yılında doğan birinci çocuğum için borçlanmadan yararlanabilir miyim? İkinci çocuğum 1998 yılında doğdu, ondan yararlanabiliyorum. Toplam 2600 prim günüm var. Eksik günlerimi tamamlasam emekli olabilir miyim? Emekli olmak için ne yapmalıyım? (Zekiye E.)

Normal emeklilikte, SSK girişiniz 23 Mayıs 1994 ve öncesinde ise 50 yaşa, bu tarihten sonra ise 51 yaşa tabisiniz. Ancak, normal emeklilik için en az 5675 prim gününü tamamlamalısınız. Yaştan ise 3600 prim gününü tamamladığınız takdirde 58 yaşında SSK’dan emekli olabilirsiniz.

Doğum borçlanması, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için yapılabilmektedir. Ancak, staj sigortası yapmış olanlar da staj sigortası ile normal sigortalı çalışma arasındaki dönemde doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilirler. Bu durumda sigorta başlangıç tarihi, borçlanılan süre kadar öne çekilir. Staj sigortanız bulunmuyorsa 1990’da doğan çocuğunuz için borçlanma yapamazsınız.

1998 yılında doğan çocuğunuz için ise çocuk doğduktan sonra boşta geçen sürelerin 2 yıla kadar olan kısmı için borçlanma yapabilirsiniz. 58 yaşında emekli olabilmek için 1000 gün eksiğiniz bulunuyor. En son çalışmanız 4/a (SSK) statüsünde ise öncelikle doğum borçlanması hakkınızı kullanmalısınız. Borçlanma sonrasında prim günlerinizi 3600’e tamamlayacak şekilde isteğe bağlı sigorta yaptırabilirsiniz. 3600’ü tamamladığınız tarihte isteğe bağlı sigorta primi yatırmayı bırakmalısınız. Aksi takdirde 58 yaşında emekliliğiniz tehlikeye girer.

Doğum borçlanmasını 2021 yılında yaparsanız günlük 38.16 TL prim ödersiniz. Borçlanma bedelini, SGK size tebliğ yaptıktan sonra bir ay içinde yatırmanız gerekir. İsteğe bağlı sigorta için de 2021 yılı rakamlarıyla aylık bin 144.80 TL prim ödersiniz.

5510’A TABİ MEMUR ASKERLİK BORÇLANMASI İLE 5434’E TABİ OLABİLİR Mİ?

SSK başlangıç tarihim 27.10.2006’dır. 2008 yılında piyade sınıfından yedek subay olarak askere alındım. Piyade okulundan 31 Ekim 2008 tarihinde mezun olup, yedek subay olarak göreve başladım. SGK kayıtlarında memuriyete giriş tarihi 31.10.2008 Cuma günü olması gerekirken 01.11.2008 Cumartesi göründüğü için 5510’a tabi bulunuyorum. Şu an memurum. Askerlik borçlanmamı yapmam halinde 5434 Sayılı Kanuna tabi olmam mümkün mü? İşin ilginci aynı dönem diğer bazı sınıflar (sağlık, ikmal, öğretmen, personel vs.) yedek subay okulundan daha erken mezun olup 5434’e tabi oldular. Biz daha zor ve daha fazla eğitim aldığımız için cezalandırıldık gibi olduk. (Muhammed C.)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak görev yapanlar açısından kanunun yürürlük tarihi aylıklarını her ayın 15'inde alan sigortalılar için 15.10.2008, her ayın 1'inde alan sigortalılar için ise 01.10.2008 olarak uygulanmaktadır. Memuriyet başlangıç tarihinizin 31 Ekim 2008 veya 1 Kasım 2008 olması arasında bir fark yoktur.

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4/c’li olarak ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür. Ancak bu şekilde sigorta başlangıcı öne çekilenler hakkında 5434 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Yedek subay okulundaki süreleri borçlanmanız halinde sigorta başlangıç tarihiniz öne çekilerek prim günlerinize eklenir. Fakat 5510 Sayılı Kanuna tabi olmaya devam edersiniz. 5434 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamazsınız.

TARIM BAĞ-KUR’U KAPSAMINDA GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI VAR MI?

15.03.1975 doğumluyum. SSK’ya ilk girişim 25.11.1994. Askerliğimi 1998 – 2000 yılları arasında yaptım. Memuriyete 06.09.2005 tarihinde başladım, halen çalışıyorum. 55 yaşında emekli olmak için ne yapmalıyım? Askerlik öncesi çiftçi BAĞ-KUR borçlanması yapabilir miyim? (Burhan İ.)

SSK’dan emeklilikte 5750 prim günüyle 55 yaşa tabisiniz. Memuriyete başlangıç yılınız 2005 olduğu için Emekli Sandığı’ndan ise en az 9000 prim gününü tamamlamak şartıyla 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Tarım BAĞ-KUR’u kapsamında geriye dönük borçlanma hakkı bulunmuyor. Sadece BAĞ-KUR tesciliniz olduğu halde primini ödeyemediğiniz için durdurulan sigortalılık süreniz varsa bu süreyi ihya etmek için toplu ödeme yapabilirsiniz.

Askerlik borçlanması yapmanız mümkün olmakla birlikte bu da emeklilik yaşınızı öne çekmez. 55 yaşında emekli olabilmek için memurluğu bırakıp en az 3.5 yıl 4/a statüsünde çalışmanız gerekir. Bu durumda da 5434 Sayılı Kanun’un emeklilere sağladığı avantajları yitirirsiniz.

ASKERLİK BORÇLANMASINI YÜKSEK PRİMLE YAPMAK EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?

20 Ağustos 1967 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.09.1998. BAĞ-KUR isteğe bağlı olarak 7 yıl 8 ay 26 günüm, SSK’lı olarak da 2947 günüm var. Askerliğimi 1992 yılından başlayarak 18 ay olarak yaptım. Emeklilik yaşını öne çekebilmek için kaç gün askerlik borçlanması yapmalıyım? Askerlik borçlanmasını yüksek prim ödeyerek yapmamın emekli aylığıma bir faydası olur mu? (Abdullah B.)

Mevcut prim günleriniz 5733. Toplam 280 gün askerlik borçlanması yaparsanız SSK’dan emeklilik yaşınızı 1 yıl öne çekerek 5900 prim günü koşulunu yerine getirmiş olarak 57 yaşında emekli olabilirsiniz. SSK’dan emekli olabilmek için son 7 yıldaki çalışmalarınızın en az 1261 gününün SSK statüsünde geçmesi gerekir.

Mevcut prim günleriniz 5400’ü aştığından askerlik borçlanması yapmadan BAĞ-KUR’dan 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yapmadan SSK’dan ise 5975 prim gününü doldurmak şartıyla yine 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

Askerlik borçlanmasını yüksek primle yapmak elbette emekli aylığını artırır ancak emekli aylığına yaptığı katkı borçlanma maliyetine değmez.

ASKERLİK BORÇLANMASI KİMLERİN EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKER?

Sigorta başlangıcım 01.11.2001 tarihidir. Askerlik tarihim Kasım 2000’den başlayarak 6 aydır. Mevcut koşullarda 7000 prim günü ve 60 yaş emeklilik şartlarına tabi görünüyorum. Askerlik borçlanması yapmam emeklilik yaşımı geriye çeker mi? (Bülent T.)

Kademeli yaş uygulaması 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan kişiler için geçerlidir. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan SSK’lılar 7000 prim gününü doldurmak şartıyla kadın ise 58, erkek ise 60 yaşa tabidir. Askerlik borçlanmanız emeklilik yaşınızı öne çekmez. İlk defa çalışmaya başlamadan önceki askerliğinizi 18 ay yapmış olsaydınız da askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 öncesine çekilemeyeceğinden emeklilik yaşınız değişmezdi.

BAĞ-KUR PRİMLERİNİ GERİYE DÖNÜK TOPLUCA ÖDEME İMKÂNI VAR MIDIR?

01.01.1968 doğumlu kadınım. 02.01.1987 tarihinde küçük bir bakkal dükkânı açarak gelir vergisi mükellefi olarak BAĞ-KUR’lu oldum. 08.02.1992 tarihinde bakkal dükkânını kapatarak, isteğe bağlı olarak prim ödemeye devam ettim. 27.01.1995 tarihinde dilekçe vererek BAĞ-KUR’u dondurdum. Toplam olarak 2904 gün prim yatırdım. Şimdi çıkan yasaya göre aradaki farkı topluca yatırıp emekli olabilir miyim? (İsimsiz)

Anladığım kadarıyla 1995 yılında BAĞ-KUR tesciliniz sona ermiş bulunuyor. Bu durumda topluca geriye dönük ödeme yapamazsınız.

Geriye dönük BAĞ-KUR primi ödemesi, ödenmeyen prim borçlarının silinmesi nedeniyle BAĞ-KUR sigortalılık sürelerinin dondurulmuş olması halinde mümkündür. Silinen prim borcu dolayısıyla dondurulan sigortalılık süreniz yoksa geriye dönük topluca prim ödemesi yapamazsınız.

Size önerebileceğim seçenekler şöyle:

Birincisi isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek prim gününüzü 5400’e tamamlayarak 58 yaşında BAĞ-KUR’dan emekli olabilirsiniz.

İkinci seçenek ise 4/a (SSK) statüsünde 1261 gün çalışarak yine 58 yaşında SSK’dan emekli olabilirsiniz.