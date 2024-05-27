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        Haberler Müzik Kenan Doğulu ile başladı

        Kenan Doğulu ile başladı

        Kenan Doğulu, her yıl heyecanla beklenen ve yaz sezonunun açıldığını hissettiren konser maratonuna KerkiSolfej Organizasyonuyla İzmir ve Bursa'da start verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:24
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        Doğulu ile başladı
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        30 yılı aşkın müzik kariyerinde sayısız hit parçaya imza atan Kenan Doğulu, Türkiye'nin dört bir yanında müzik tutkunlarının en sevdiği şarkıları seslendirmeye devam ediyor. Yazın enerjisini sahne şovları ve danslarıyla doruğa çıkaran müzisyen, yıllardır dillerden düşmeyen bestelerini İzmirliler ve Bursalılar için seslendirdi.

        İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Kenan Doğulu, aralarında 'Bumaya', 'Aklım Karıştı' ve 'Ben Güzelden Anlarım'ın da yer aldığı geniş repertuarı ve her seferinde kendine hayran bırakan enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı.

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