A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ikinci maçına Litvanya'da çıkarken mücadeleye Doğukan Sinik damga vurdu. Alt yaş kategorilerinde daha önce milli olan Doğukan Sinik, A Milli Takım'la çıktığı üçüncü maçta 2 gol birden attı!

Mücadelenin henüz 2. dakikasında topla ceza sahası yayında buluşan genç futbolcu çalımlarla kaleye doğru sokuldu ve sonrasında vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

Bu golden yaklaşık 12 dakika sonra bu kez Halil Dervişoğlu'nun ara pasında ceza sahasına giren Doğukan, kaleciyi geçtikten sonra boş fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.