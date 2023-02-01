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Bugün, sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de sevilen Barış Manço'nun aramızdan ayrılışının 24. yılı Manço'nun sevenleri usta sanatçıyı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Manço'ya olan özlemini dile getirdi. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da babasının ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı. Doğukan Manço yaşadığı acı tecrübeyi şöyle anlattı: 24 sene önce tam bu saatte (22.47) o telefon geldi... Karşı komşum, sesi titreyerek... "Eve ambulans geldi babanı götürüyorlar"

2023 VASİYETİ YILLAR SONRA GÜNDEME GELDİ Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, 1975'te henüz 20 yaşındayken tanıştığı sanatçıyla dolu dolu 25 yıl geçirdiklerini söyledi. Barış Manço ile güzel bir tesadüf eseri karşılaştığını dile getiren Lale Manço Ahıskalı, "Hep böyle üçer yıl aralıklarla hayatımızda bir takım etaplar oldu. 1975'te tanıştık, 1978'de evlendik, 1981'de Doğukan, 1984'te Batıkan doğdu. Bu süreç Barış Manço'nun Türkiye'de çok popüler olduğu dönemlerdi. Muhteşem konserlerini yaptığı, harika bestelerini verdiği, çok güzel albümler çıkardığı sahnedeki Barış Manço dönemiydi" diye konuştu. Lale Manço Ahıskalı Lale Manço Ahıskalı, televizyon tarihinin en önemli aktüel programlarından biri olan "7'den 77'ye" adlı yapıma 1988'de başladıklarını ve programın 10 sene ekranlarda izleyiciyle buluştuğunu söyleyerek, "Ölümüne kadar, 10 sene sürdü. 1998'de bitti. Zaten 1999'da Barış'ı kaybettik. O kadar bağlı olduğu bir şey belki onun hayatında bir eksiklik yaratmış da olabilir diye içimden geçirmiyor değilim. Çünkü insan tutkuyla yaptığı şeylere çok bağlanıyor, bir hayat motivasyonu oluyor" ifadelerini kullandı.

"HÂLÂ BENİ YOLDA ÇEVİRİP, BOYNUMA SARILIP AĞLAYAN İNSANLAR VAR" Barış Manço'nun hatırasının ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ canlı olduğuna işaret eden Lale Manço Ahıskalı, şu ifadeleri kullandı: Bugüne kadar bizim karşılaştığımız ve temasta olduğumuz Barış Manço sevenlere baktığımız vakit, gerçekten bu sevgi hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hâlâ beni yolda çevirip boynuma sarılıp ağlayan insanlar var. Barış Manço tutkusu olan küçücük çocuklar var. Şimdi işte bu evimizde, Barış Manço Evi'ndeyiz. Burası müzeye dönüştü biliyorsunuz. Sadece ocak ayında 13 bin ziyaretçisi oldu. 24 sene sonra Barış Manço Evi'ne bir ay içerisinde 13 bin kişi gelebiliyorsa, bu sevginin ve tutkunun devam ettiğini gösteriyor. Neden diye sormak lazım. Bu da işte bir sanatçının en ulaşmak istediği bence nirvana noktası. Çünkü gönüllere girmesi, kalıcı olması, en büyük idealleri, yaptıkları eserler ve hayatta bıraktıkları her şeyin buna yönelik olduğunu düşünüyorum ve Barış Manço bunu başarmış insanlardan biri. Gönüllere öyle bir girmiş ki hala çıkmıyor. Ne mutlu. Lale Manço Ahıskalı, vefatından sonra da Barış Manço'nun şarkılarının gençlerin ruhuna dokunmaya ve beğenilerek dinlenmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Barış Manço şarkısı söylediğiniz vakit, kendinize veya yaşadığınız ortama ait çok şey buluyorsunuz. Evet bu benim duygum, ben bunlarla yaşadım. diyebiliyorsunuz. Aktardığı şeyler yani en basit çocuk şarkısında bile ki Barış Manço bunu kabul etmezdi herhalde çünkü herkese şarkı yapan bir insandı. Sadece çocuklara yapmazdı ama çocuklar tarafından çok sevilen şarkıları oldu. Mesela 'Ayı' gibi... 'Ayı' bir çocuk şarkısı değil, bence toplumsal bir mesaj şarkısı. Toplumsal davranış biçimimizi belirleyen bir mesaj şarkısı olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii o ayı repliği çok tatlı, çok şeker" diye konuştu.

"BARIŞ MANÇO'NUN KAYNAĞI HALKTI" Barış Manço'nun kaynağının halk olduğunu dile getiren Lale Manço Ahıskalı, hem mütevazı hem de insanlarla temas kurmayı çok iyi başaran biri olarak her gün Moda caddesi üzerindeki iş yerine yürüyerek gidip geldiğini, yolda herkesle konuşup sohbet ettiğinin altını çizdi. Lale Manço Ahıskalı, bir aile içinde, her yaştan Barış Manço hayranlarının bulunabildiğini vurgulayarak, "Barış Manço'nun hayatında özel şoförü, koruması olmadı. Çünkü 'Beni halkın sevgisinden koruyacak bir koruma düşünemiyorum. Beni koruyacak olan, onların sevgisidir' derdi." ifadelerini kullandı. Moda'daki Barış Manço Evi'nde kendi kullandığı arabasından sanatçının kişisel eşyalarına kadar pek çok şeyin görülebildiğini kaydeden Lale Manço Ahıskalı, "Biz bu evden her şeyi böyle bırakarak, olduğu gibi çıkıp buranın bir Barış Manço Evi'ne dönüşmesini çok arzu ettik" dedi.

Barış Manço Evi'nin çok ciddi sayıda ziyaretçiyi ağırlandığına vurgu yapan Lale Manço Ahıskalı, müzeye ilişkin şunları söyledi: Küçük bir muhitte, sokak arasındaki bir sanatçı evine bu kadar yoğun bir ilgi olması çok önemli. Tabii ki bu Barış Manço'ya olan bir ilgi. Onun için burada da çok güzel değişik etkinlikler yapıyorlar. Hem sene içerisinde hem de özellikle sene-i devriyesinde. Mesela vefat ettiği, 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece, müze gece 24.00'e kadar ve ücretsiz olarak açık. Bütün sevenlerinin gelmesi için bence de çok etkileyici bu. "2023'TE BARIŞ MANÇO'YU MUTLAKA SAHNEYE ÇIKARACAĞIZ" Barış Manço'nun 'Kayaların oğlu' ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan '2023' eserinin çok enteresan bir beste olduğuna değinen Lale Manço Ahıskalı, "Türkiye Cumhuriyet'inin 2023'teki yani 100'üncü yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" dedi. Lale Manço Ahıskalı, '2023' eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi: Barış Manço'nun bir de vasiyeti var '2023' parçasıyla ilgili olarak, "Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve '2023' bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim" demişti. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz.

Barış Manço'nun hologramının da yer alacağı projeye ilişkin bilgi veren Lale Manço Ahıskalı, "Barış Manço'yu biz 2023te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023te dinleyeceğiz." dedi.

Ahıskalı, 22 senedir her yıl şubatın ilk haftası, Barış Manço adlı Şehir Hatları vapuruyla Kanlıca'ya gidip kabristanda dua ettiklerini ve yine vapurla geri döndüklerini kaydederek, "Onun için 5 Şubat'ı hatırlatmak istiyorum. İnşallah hava çok güzel olacak ve biz bu ziyareti yapacağız. Onun için bütün sevenlerini 5 Şubat'ta Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinde buluşmaya davet ediyoruz" diye konuştu. TÜRKİYE'DE 'BARIŞ' ADI İLK ONA VERİLDİ

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