Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı, dezenfektan bulundurma ve maske kontrollerini sürdürürken, zabıta ekipleri de iş yerlerinde denetim yapıyor.
Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, kurallara uyulması çağrısında bulundu.
- Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kılavuz Gençlik Projesi'nde, Kovid-19 kapsamındaki yeni tedbirler doğrultusunda eğitimlere çevrim içi devam ediliyor.
Bilgievi ve Akademi Liseler için ara kayıtlar, resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi gerçekleştirildi. Ara kayıt dönemiyle birlikte Bilgievleri ve Akademi Liselere yaklaşık 8 bin öğrenci kayıt yaptırdı.
Eğitmenler, bu süreçte çevrim içi deneme sınavları yaparak öğrencilerin açığını kapatmayı planlıyor.
Bilgi ve Akademi Lise öğrencilerini kapsayan deneme sınavı tarihleri, Kılavuz Gençlik sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.
Bunların yanı sıra salgın sürecinde alanında yetkin rehberlik uzmanları eşliğinde, psikolojik destek amacıyla veli ve öğrenci görüşmeleri yapılıyor.
Çevrim içi eğitimlere katılan öğrenciler, sürpriz hediyelerle ödüllendirilerek moral ve motivasyonları üst seviyede tutuluyor.
- Karabük
Karabük Valiliği, Kovid-19 nedeniyle yeni alınan kararların uygulanması noktasında çok titiz davranıldığı bildirildi.
Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Türköz'ün gözetiminde, virüsle mücadele kapsamındaki denetimler aralıksız devam ediyor.
Kontroller esnasında esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuluyor.
Polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışları ile belirli geçiş güzergahlarında özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.
Karabük ve Safranbolu belediyelerine bağlı temizlik ekipleri, halkın yoğun kullandığı cadde, pazar yerleri, halk otobüsleri ve çocuk parklarını dezenfekte etti.
- Bartın
Bartın'da kolluk kuvvetleri, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerini sürdürdü.
İtfaiye ekiplerince cadde, sokak, park, toplu ulaşım araçları ve pazar yerleri dezenfekte edildi.
Belediye hoparlöründen de vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları uyarısında bulunuluyor.
- Bolu
Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerine devam ediyor.
Kentin en işlek mahalle, cadde, sokak ve parklarında ekipler, maske, sosyal mesafe ve sigara konusunda kontrollerini sürdürüyor.
Denetim sırasında, maske takmayan, maskesini yanlış takan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içenlere yönelik idari para cezası uygulandı.
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