Doğu Karadeniz 'vargit'le kaplandı

"BU ÇİÇEKLER YAYLALARIN TAKVİMİDİR"

Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Hancı, "Mayıs ayında yaylaya geldim. Hayvanlarım var burada bir işletmem var. Bu çiçekler o aylarda da açar. Mayıs aylarında açan bu çiçeğe vargel çiçekleri deriz. Yayla zamanının geldiğini doğa bize söyler. Bu aylarda açan aynı çiçeğe de vargit deriz. Yayla zamanının bittiğini söyler bu çiçekler de bize. Bu çiçekler yaylaların takvimidir. Vargit çiçeklerinin açmasıyla herkes yaylalardan gitti. Biz kar yağana kadar buradayız. Hayvanlarımız burada rahat ediyor. Kaçkarla'ra kar yağdı. Yakında buraya da yağar" dedi.