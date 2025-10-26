Doğu Ekspresi sefer takvimi 2025: Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar?

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin yarın satışa çıkacağını belirterek, "2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Biletlerin satışa sunulmasının ardından 2025 Doğu Ekspresi bilet fiyatları da belli olacak.

BAKAN URALOĞLU SEFER TAKVİMİNİ AÇIKLADI

2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu "raylar üzerinde" tanıtmayı sürdüreceğini vurgulayan Uraloğlu, sefer takvimine dikkati çekti.

Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turistik Doğu Ekspresi'nin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı sunacağının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti: