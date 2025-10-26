Habertürk
        Doğu Ekspresi sefer takvimi 2025: Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi hakkında bilgi verdi. İlk seferine Ankara'dan başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi masalsı bir yolculuğun ardından son durağı Kars'a varacak. Peki Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:16
        • 1

          Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferleri başlıyor. Doğu Ekspresi için geri sayım sürerken tura katılmak isteyen maceraseverler bilet fiyatları ve diğer detayları araştırmaya başladı. Peki Doğu Ekspresi bileti ne kadar? İşte TCDD Doğu Ekspresi güzergahı ve bilet fiyatları detayları

        • 2

          DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin yarın satışa çıkacağını belirterek, "2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

          Biletlerin satışa sunulmasının ardından 2025 Doğu Ekspresi bilet fiyatları da belli olacak.

          BAKAN URALOĞLU SEFER TAKVİMİNİ AÇIKLADI

          2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu "raylar üzerinde" tanıtmayı sürdüreceğini vurgulayan Uraloğlu, sefer takvimine dikkati çekti.

          Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

          Turistik Doğu Ekspresi'nin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı sunacağının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

        • 3

          "Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak."

          Uraloğlu her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

          Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğine işaret eden Uraloğlu, biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını aktardı.

        • 4

          Uraloğlu, şunları kaydetti:

          "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir."

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        Yazı Boyutu
