Doğu Demirkol'dan sevgilisine özel parti
Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca'nın 31'inci yaş gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı
Giriş: 02.05.2025 - 08:19 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:19
Bir süredir Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Ayşe Kırca, 31'inci yaşına girdi. Doğu Demirkol, sevgilisinin doğum gününü yakın arkadaşlarını katıldığı bir parti ile kutladı.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, yaş pastasını birlikte üfledi.
Ünlü komedyen, pastayı üfledikten sonra sevgilisini öpmelere doyamadı.
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