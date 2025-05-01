İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Lorenzo Pellegrini'ye kanca!
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun eski öğrencilerinden Roma oyuncusu Lorenzo Pellegrini'yi transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertli takım için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Fenerbahçe'nin Roma forması giyen tecrübeli futbolcu Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.
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İtalyan basınından Europacalcio'da yer alan habere göre; Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görev almasının transferde etkili olabileceği belirtildi. Lorenzo Pellegrini, Roma'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmış ve Portekizli teknik adam ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
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Sarı-lacivertlilerin, hem oyuncuyu hem de olası transferin ekonomik koşullarını dikkatle incelediği yazıldı.
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Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Roma'da bu sezon 33 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.