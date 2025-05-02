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        Haberler Dünya Mihail Podolyak: Anlaşma ABD'den yeni silah sevkiyatını garanti ediyor | Dış Haberler

        Mihail Podolyak: Anlaşma ABD'den yeni silah sevkiyatını garanti ediyor

        ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının savaşa olası etkileriyle ilgili Ukrayna tarafından açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, anlaşmanın ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatını garanti ettiğini dile getirdi. İngiliz basını ise anlaşma sonrasında ABD yönetimin 50 milyon dolarlık silah satışına onay verdiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.05.2025 - 00:59 Güncelleme: 02.05.2025 - 01:03
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        Mihail Podolyak: Anlaşma yeni silah sevkiyatını garanti ediyor
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        ABD ile Ukrayna arasında "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulması için anlaşma imzalandığına dair bilgi ABD Hazine Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, anlaşma metninin daha önce birkaç kez değiştiğini belirterek "Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna'ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor." diye konuştu.​​​​​​​

        Beyaz Saray, da "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasına yönelik dün imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

        Söz konusu ortaklığın ABD'nin Ukrayna için özgür, barışçıl ve egemen bir gelecek sağlamaya ekonomik olarak da katkı sunduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, anlaşmanın uzun vadeli yeniden yapılanma ve modernizasyon için ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceği kaydedildi.

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        ANLAŞMANIN SAVAŞA OLASI ETKİLERİ

        ABD ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın savaşa olası etkilerine dair Ukrayna tarafından bir açıklama geldi.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmanın ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatını garanti ettiğini bildirdi. Podolyak, sevkiyatı yapılacak silah sistemleri arasında hava savunma sistemlerinin de bulunduğunu duyurdu.

        Birleşik Krallık merkezli The Times gazetesi ise, anlaşma sonrasında ABD yönetiminin 50 milyon dolarlık silah sevkiyatını onayladığını dile getirdi. Beyaz Saray Kongre'yi ilgili sevkiyata ilişkin bilgilendirdi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir, temsilîdir.

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