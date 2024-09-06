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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Doğu-Batı Divanı' Taksim Sanat'ta

        'Doğu-Batı Divanı' Taksim Sanat'ta

        Erdal Ateş'in geçmişi, bugünü ve farklı sanat disiplinlerini buluşturduğu 'Doğu-Batı Divanı' sergisi 22 Eylül'e kadar Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:15
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        'Doğu-Batı Divanı' Taksim Sanat'ta
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat, İstanbul’un en işlek ve merkezi noktalarından biri olan Taksim’de, modern sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak sanatçı Erdal Ateş’in derinlemesine araştırmalar ve sanatsal arayışlarla ortaya koyduğu eşsiz eserleri bir araya getirdiği Doğu-Batı Divanı sergisine Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Ateş’in sanatsal yolculuğunu yansıttığı serginin küratörlüğünü de Harman Şaner Çakmak üstleniyor.

        “DOĞU-BATI DİVANI”NIN ANLAMI VE SANATSAL İÇERİĞİ

        Erdal Ateş, “Doğu-Batı Divanı” başlığı altında topladığı bu sergide, yalnızca hat sanatı ile Batı’nın sanatsal değerlerini birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu iki kültürün ortak noktalarını ve zıtlıklarını da sorguluyor. Sanatçı, bu eserlerinde harflerin ve kelimelerin “mânâ”larının ötesine geçerek, onları birer soyut görsel unsura dönüştürüyor. Bu dönüşüm, izleyiciyi metinlerin ötesindeki görselliğe ve estetiğe yönlendiriyor.

        Doğu-Batı Divanı sergisine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Sanatın evrensel dilini kullanarak, hem geçmişin derinliklerinden gelen bir sanat dalı olan hat sanatından ilham alan hem de modern sanatın yenilikçi yaklaşımlarını bir araya getiren bu sergi, bizler için büyük bir önem taşıyor. Erdal Ateş’in bu eserlerinde, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda derin bir kültürel diyalog da yer alıyor” ifadelerini kullandı. Sanatseverler, 22 Eylül 2024 tarihine kadar Taksim Sanat Galerisi’nde bu benzersiz sergiyi ziyaret edebilir, Erdal Ateş’in sanat yolculuğuna tanıklık edebilir.

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        #taksim sanat
        #İBB Kültür AŞ
        #sergi
        #Doğu-Batı Divanı
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