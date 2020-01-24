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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde olan 6,8 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedilirken gözler uzmanların uyarılarına çevrildi. Habertürk'e açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu fayıyla ilgili bilgiler verirken bu fay hattının uzun süredir suskun olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise uyarılarda bulundu ve ekledi: "Hasarlı binalara girmeyin"

Habertürk TV'ye konuşan uzmanların değerlendirmeleri:

PROF. DR NACİ GÖRÜR: FAY UZUN SÜRE SUSKUNDU

"Ben Elazığlıyım. Bu büyük bir deprem. Elazığ'a en fazla 25-30 kilometre uzaklıkta Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerde. Oradan Doğu Anadolu Fayı geçiyor. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük fayı. Tarihi süreç içerisinde orada çok büyük depremler oluşmuştu. Senelerdir yetkilileri uyarıyoruz. Burada deprem bekliyorduk. Risk sıralamasında ön sırada geliyordu. Bu depremin bir de önemi Doğu Anadolu Fayı bir ölçüde harekete geçti. Bu şu demek, Kuzey Anadolu Fayı aşağı yukarı 1939-1999 arasında 7 büyüklüğünde deprem üreterek enerjisini büyük ölçüde boşalttı ve İstanbul kapılarına dayandı. Doğu Anadolu Fayı uzun süredir suskundu. Bizim endişemiz Doğu Anadolu Fayı da günün birinde harekete geçerse, uzun süre deprem olmayan yerler bu faya bağlı olarak belirli tetiklenmelerle kırılıp büyük depremler üretebilir diye. Bu fay bizi endişelendiriyor. Elazığ ile Bingöl arası, Elazığ ile Adıyaman Sincik arası tehdit altına girmek demektir. O bakımdan endişe ediyoruz. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı gibi uzun zamandır enerji biriktiriyordu. Biz yer bilimciler endişeyle bu fay harekete geçer diye tedirginliğimiz vardı. Doğu Anadolu Fayı üzerinde uzun zamandır deprem olmayan yerler var. Özellikle Kahramanmaraş mesela. Daha güneye doğru seri depremlerin başlama olasılığı olabilir. Bu küçük bir deprem değil. Dolayısıyla sıvılaşmaya uygun zeminlerde yıkım olmuş olabilir. Şu anda yetkililer bunu bilemezler. Fay boyunca olan yerlerde köyler var. Orada evler usulüne uygun yapılmaz, mühendislik hizmeti görmemiştir. 6.8'den ben korkarım ki, saatler geçip belli şeyler oldukça, inşallah olmaz ama zayiatın olabileceğini düşünüyorum."

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ!

"Bu yanal atımlı bir fay. Kırılan bölge rahatlar ama iki ucuna gerilim taşır. Bu gerilimler tetiklenebilir de, tetiklenmez de. Şimdi teorik konuşuyorum. Kırılan yerde daha büyüğü olmaz. Artçılar olacaktır. Artçılar en az 6'ya kadar çıkabilir. Özellikle hasarlı evlerde 6 yıkıcı olabilir. Güvenilmeyen evlere girilmemeleri gerekiyor. Yetkililer orada çok yakın. Kızılay'ın, AFAD'ın ekipleri var. Halk çaresiz değil. İlk saatleri dayanışma kültürü içerisinde geçirilirse saatler içinde battaniye, yiyecekler mutlaka gelecektir. Bu büyük deprem. Dolayısıyla teorik olarak yaralanma ve ölüm beklerim. Yanılmayı çok isterim."