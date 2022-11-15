5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

Bölgeye dalış yapanlardan eski Samandağ Kaymakamı ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik de inanılmaz bir tecrübe yaşama fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Mağaradaki sarkıtlar ve dikitler, bir anlamda su altındaki peribacaları gibi. Bu mevsimde bile su sıcaklığı 24 derece. Tüm dalışseverlerin bu güzelliği görmelerini canıgönülden istiyorum" ifadelerini kullandı.