Emlak ilanlarında yeni dönem: Doğrulanmış İlan Düzenlemesi geliyor!
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği ve fiyat manipülasyonunu engellemek amacıyla 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ni hayata geçiriyor. Buna göre; çevrim içi ilan vermek için emlakçılar, konut sahibinden e-Devlet üzerinden yetki alacak ve doğrulanmış ilanlara özel bir logo eklenecek. İşte, 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ne yönelik tüm detaylar...
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Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi', milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, satılık veya kiralık fark etmeksizin çevrim içi tüm konut ilanları yalnızca yetki belgesine sahip emlakçılar tarafından verilebilecek ve konut sahibi e-Devlet üzerinden emlakçıyı yetkilendirebilecek. İlan platformları yeni düzenleme için altyapısında düzenlemeler yapacak. İşte, 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ne dair tüm sorular ve yanıtları...
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DOĞRULANMIŞ İLAN DÜZENLEMESİ NEDİR?
Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle; tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Düzenleme 15 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
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DOĞRULANMIŞ İLAN NASIL YAPILIR?
Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek
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EMLAKÇILARA EN AZ 3 AY BOYUNCA YETKİ VERİLEBİLECEK
e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.
İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.
Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.
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YETKİ BELGESİZ EMLAKÇILAR İLAN GİRİŞİ YAPAMAYACAK
Yeni düzenlemeyle yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak. Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması gerekiyor.
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İLAN PLATFORMLARI 15 EYLÜL'E KADAR ALTYAPIYI BİTİRECEK
Türkiye'de konut ilanlarının verildiği çeşitli ilan platformları 15 Eylül tarihine kadar gerekli altyapısıyı hazırlayacak.
Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.
Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen devreye alınacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.
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AYNI İLAN BİRDEN FAZLA EMLAK PLATFORMUNDA YAYINLANABİLECEK
Aynı taşınmaz ilanı birden fazla emlak platformunda yayınlanabilecek. Birden fazla ilan bulunması durumunda diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.
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HANGİ TAŞINMAZLAR DOĞRULANMIŞ İLAN DÜZENLEMESİNE DAHİL DEĞİL?
Günlük kiralık taşınmazlar ile henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.
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TAPUSU BULUNMAYAN TAŞINMAZLARINDA SATIŞI YAPILABİLECEK
Tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.
İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.
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DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE ESKİ İLANLARA NE OLACAK?
Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayımdaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.