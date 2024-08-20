Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi', milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, satılık veya kiralık fark etmeksizin çevrim içi tüm konut ilanları yalnızca yetki belgesine sahip emlakçılar tarafından verilebilecek ve konut sahibi e-Devlet üzerinden emlakçıyı yetkilendirebilecek. İlan platformları yeni düzenleme için altyapısında düzenlemeler yapacak. İşte, 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ne dair tüm sorular ve yanıtları...