Kinoa, pişmiş haliyle yaklaşık %70 oranında karbonhidrat içerir. Ancak aynı zamanda iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Yapısında bulunan mineraller ve bitkisel bileşenler sayesinde kan şekeri düzenlemesine ve kalp sağlığına olumlu etkilerde bulunur. Ayrıca glüten içermediği için glütensiz diyet uygulayanlar için de ideal bir alternatiftir.