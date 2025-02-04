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        Haberler Yaşam Doğru tüketilirse zararlı değil! Bu 12 yüksek karbonhidratlı besin sağlığınıza oldukça faydalı!

        Kilo almadan da tüketebilirsiniz! Bu 12 yüksek karbonhidratlı besin sağlığınıza oldukça faydalı!

        Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz karbonhidratlar hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Pek çok kişi karbonhidratları zararlı olarak görse de, gerçekte bazısı oldukça besleyicidir ve sağlık açısından faydalar sağlar. Sizin için sağlıklı karbonhidrat kaynaklarını derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:30
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        • 1

          Karbonhidratlardan uzak durmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Düşük karbonhidratlı diyetler popüler olsa da, tüm karbonhidratlar aynı değildir. Bazıları lif, protein ve vitamin açısından oldukça değerli olup vücudunuz için gereklidir.

        • 2

          KİNOA: BOL PROTEİNLİ VE LİFLİ BİR TOHUM

          Kinoa, besin değeri yüksek bir tohum olup, sağlıklı beslenmeye önem veren bireyler arasında oldukça popüler hale gelmiştir. Pseudocereal (yalancı tahıl) olarak adlandırılan bu tohum, tahıllar gibi pişirilerek tüketilir. Peki neden bu kadar faydalı?

        • 3

          Kinoa, pişmiş haliyle yaklaşık %70 oranında karbonhidrat içerir. Ancak aynı zamanda iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Yapısında bulunan mineraller ve bitkisel bileşenler sayesinde kan şekeri düzenlemesine ve kalp sağlığına olumlu etkilerde bulunur. Ayrıca glüten içermediği için glütensiz diyet uygulayanlar için de ideal bir alternatiftir.

        • 4

          YULAF: TAM TAHILLI VE BESİN DEĞERİ YÜKSEK

          Yulaf, en sağlıklı tahıllardan biridir. Vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin olan yulaf, çiğ haliyle %70 oranında karbonhidrat içerir. Bir fincan (yaklaşık 81 gram) yulaf, 54 gram karbonhidrat ve 8 gram lif sağlar.

        • 5

          Yulaf, "beta glukan" olarak bilinen özel bir lif türü içerir. Araştırmalar, beta glukanların kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini ve kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini göstermiştir. Ayrıca tok tutucu özelliği sayesinde kilo kontrolüne de destek olabilir.

        • 6

          KARABUĞDAY: GLUTENSİZ VE BESLEYİCİ

          Karabuğday da tıpkı kinoa gibi yalancı tahıllardan biridir. İsminde "buğday" geçmesine rağmen, buğday ile herhangi bir akrabalığı yoktur ve glüten içermez.

        • 7

          Karabuğday, protein ve lif açısından oldukça zengindir ve diğer tahıllara göre daha fazla mineral ve antioksidan içerir. Araştırmalar, kan şekerini düzenleyici etkileri ve kalp sağlığına faydaları ile karabuğdayı öne çıkarmaktadır.

        • 8

          TATLI PATATES: VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

          Tatlı patates, kompleks karbonhidratlar açısından oldukça zengin bir besindir. Beta-karoten bakımından yüksek olan bu besin, bağışıklık sistemini desteklerken, göz sağlığını da korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda lif oranı yüksek olduğu için sindirimi destekler ve kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar.

        • 9

          MUZ: DOĞAL ŞEKER VE ENERJİ KAYNAĞI

          Muz, doğal şeker içeriği sayesinde enerji verici bir besindir. Potasyum bakımından oldukça zengin olan muz, kas sağlığını destekler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca içerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.

        • 10

          NOHUT: BİTKİSEL PROTEİN VE LİF KAYNAĞI

          Nohut, karbonhidrat açısından zengin olmasının yanı sıra iyi bir bitkisel protein ve lif kaynağıdır. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan nohut, aynı zamanda bağırsak sağlığını destekleyen prebiyotik lifler içerir. Salatalarda, çorbalarda ve ezme olarak tüketilebilen nohut, sağlıklı beslenme için harika bir alternatiftir.

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