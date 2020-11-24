Doğru cilt bakımı nasıl yapılır?

Cilt temizliğinin her gün yapılması bazen fayda sağlamamaktadır. Bunun nedeni ise doğru bir şekilde yapılmadığından kaynaklanmaktadır. Doğru yapılan cilt temizliği sonrasında meydana gelen sivilce ve siyah noktalarda azalma, ciltte pürüzsüz ve parlak bir görünüm oluşmaya başlayacaktır.

Cildin bakımının doğru yapılması için izlenmesi gereken yollar şunlardır;

Güne başlarken cildin canlandırılması ve nemlendirilmesi çok önemlidir. Bu yüzden cilt ilk olarak soğuk su veya soğuk süt ile yıkanmalıdır. Sonrasında E vitamini içermeyen bir nemlendirici ile nemlendirilmelidir. E vitamini içermemesi; güneş lekesi oluşmaması için oldukça önemlidir, dikkat ediniz. Nemlendirdiğiniz cildinize makyajınızı uygulayabilirsiniz. Gün sonunda ilk işiniz uyguladığınız makyajınızı temizlemek olmalıdır.

Gün içerisinde birçok dış etkene maruz kalan cilt bakımı yapılmazsa kısa sürede kırışmaya başlayacaktır. Makyajınızı temizledikten sonra derinlemesine temizlemek için badem yağı ve limon karışımı kullanabilirsiniz. Bu karışım ile cildinizi güzelce temizleyin. Sonrasında haftada 1 kez uyguladığınız maskenizi haftanın gününe uygun şekilde yapabilirsiniz.

Eğer uygulama gününde değilseniz, cildinizi ölü hücrelerden arındırmak için yine aynı şekilde badem yağının kullanabilirsiniz. Badem yağı ve esmer şekeri karıştırarak, hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Son olarak da gece cildinizin nemlenmesi için E vitamini içeren nemlendirici bakım kremi sürebilirsiniz. Mutlaka sabah dışarı çıkmadan cildinizi kremden arındırın ve o şekilde dışarı çıkın.