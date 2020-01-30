Doğduğun Ev Kaderindir fragmanı, dizinin yayınlanan 4. bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir hayat hikayesini dayandırarak yazdığı Camdaki Kız kitabından uyarlanan, Doğduğun Ev Kaderindir'de heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili detaylar...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'in Faruk ile ilgili yalanını öğrenen Mehdi, boşanmak istediğini söyledi. Faruk'da bir taraftan Zeynep'e Londra'ya yerleşme teklifi sundu. Zeynep havalimanına gitti ama gidip gitmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Bu sırada tamirhaneye baskın yapıldı ve polisler çocuklar ile Mehdi'yi ayırdı. Çocuk işçi çalıştırmaktan göz altına alınan Mehdi Kibrit'in ağlamasına dayanamadı!

Zeynep’in söylediği yalan, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Artık kaçacak yeri kalmamıştır. Mehdi kendini kandırılmış hisseder. Gururu incinmiştir. Mehdi’nin üzüntüsü, ailesine de sirayet eder. İlişkilerinin aldığı bu darbe, evde daha sert rüzgarların esmesine sebep olur.

Nermin’in hatırlattığı bazı gerçekler, Zeynep’in kafasını karıştırır. Adımlarını atarken, artık bunları da hesap etmek zorundadır. Mehdi geleceğe dair bir karar vermeye çalışırken, kendisine yaklaşan tehlikeden habersizdir.