Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 25. son bölümünde; Mehdi tarafından kaçırılan Zeynep, onun hiç görmediği bir yüzüyle karşı karşıya kalmıştır. Mehdi tüm sağlıklı düşünebilme yetisini kaybeder. Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 25. son bölüm özeti...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

İnanmak ve tutunmak istediği tek şey Zeynep’in sevgisidir ama bunun için Zeynep’in kendisini bile yok sayacak hale gelmiştir.

Zeynep’in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep’in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş’tan görecektir.

Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep’i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.

Yaşananlar nedeniyle Zeynep’in de Mehdi’nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh’la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.

Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile’nin kafasında ise Mehdi’nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.