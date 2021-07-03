Ziyaretçilerden Murat Akpınar ise daha önce bölgeye gelmediğini anlatarak, "Şelalesiyle, ortamıyla, tesisiyle gerçekten çok güzel bir yer. Daha da güzelleştirilebilir, aktiviteli bir hale getirilebilir. Böylece turizme daha fazla katkısı olur ve bölge halkının kazancı da artar. Ziyaretçiler aileleriyle de gelebilir" dedi.