Doğan Kuban'a gözyaşlarıyla veda

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 1973-1976 yılları arasında dekanlık yapan mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında Anadolu Hisarı'ndaki evinde yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre Türkiye'de mimarlık tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan Kuban, için bugün Anadolu Hisarı'nda bulunan Fatih Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Kuban, dua ve helallik alındıktan sonra Hisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"SON ANA KADAR ÜRETMEYE ÇALIŞTI"
Metalurji mühendisi olan 63 yaşındaki oğlu Baha Kuban, "Son ana kadar bir şeyler üretmeye çalıştı. Kitaplara, yazılara, öğrencilere çok iz bırakmış birisidir kendisi. Harf bile üretemediği zaman bir şeyler çizmeye çalışıyordu. Onu damgalayan şey odur" dedi.
"GENÇLERE ULAŞMAYI ÇOK ÖNEMSERDİ"
54 yaşındaki gelini Avukat Arzu Kuban ise, "Rahatsızlıkları iyice ilerleyene kadar düzenli olarak çalışırdı. Kitaplarını çok önemser, tamamlamak ister, düşüncelerini paylaşmaktan çok hoşlanırdı. Gençlere ulaşmayı çok önemserdi. Çok üzgünüz maalesef kaybettik" diye konuştu.
"YALNIZLA MESLEKLE İLGİLİ DEĞİL HAYATLA İLGİLİ DERSLER VERİRDİ"
Doğan Kuban'ın yıllar önce öğrencisi olan şimdilerde ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Deniz Mazlum, "Doğan beyin bütün öğrencileri aynı cevabı verir. Doğan bey, yalnız meslekle ilgili değil aynı zamanda aydınlatan ve hayatla ilgili önemli dersler veren bir kişidir. Biz mimarlık fakültesindeyken bize, 'buradan mezun olduğunuzda mimar olacaksınız ama aslolan iyi bir insan olmaktır' demişti" dedi.
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