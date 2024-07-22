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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Doğan Erdoğan: Sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz - Futbol Haberleri

        Doğan Erdoğan: Sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz

        Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin oyuncularından Doğan Erdoğan, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:03
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        "Sezona iyi hazırlanıyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Doğan Erdoğan, kampta gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'deki çalışmaların ardından Slovenya'da kamp yaptıklarını söyledi.

        "SEZONA İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

        Kampı çok güzel bir atmosferde yaptıklarını aktaran Doğan Erdoğan, "Güzel bir yerdeyiz, gölün etrafında, doğanın içinde. Kulübümüz bize güzel fırsatlar sağladı. Hazırlık maçlarına gelirsek de ilk maçta istediğimiz sonucu alamasak da bu bir hazırlık süreci, üçüncü maçta yavaş yavaş kendimize gelmeye başlıyoruz. Sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz diyebilirim." diye konuştu.

        "SÖZLEŞMEMİ UZATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        Doğan Erdoğan, geçen sezon en büyük avantajlarının takım oyununu sergilemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bizim gücümüz birebir oyunculardan gelen bir güç değil, takım olarak oynama başarısı diye düşünüyorum. Biz bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için ve sözleşme uzattığım için mutluyum. Takım olarak bir şeyler başarmak için güzel bir sene olacak diye düşünüyorum."

        Ligde ilk hedeflerinin sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşılaşması olduğunu vurgulayan Doğan Erdoğan, "Bizim geçen sene yaptığımız da buydu şampiyonluğa giderken. Önümüzdeki maç en önemli maç." ifadelerini kullandı.

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