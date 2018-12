Doğan bebeklerin neden çoğu erkek?

Doğan her 105 erkek bebeğe karşılık 100 kız bebek dünyaya geliyor.

Her yıl, dünyanın çok büyük bir kısmında kız bebeklerden daha çok sayıda erkek bebek dünyaya geliyor. Peki, neden?

İngiltere ve Galler'de kayıtların tutulmaya başlandığı 1838'den bu yana her yıl daha çok sayıda erkek bebek doğdu.

Bir yıl bile, dünyaya gelen kız çocuklarının sayısı, erkekleri geçemedi.

Örneğin, 2017'de İngiltere ve Galler'de 348.071 erkek bebek dünyaya gelirken, 331. 035 kız bebek doğdu. Kabaca 17 binlik bir fark.

Bu da yaklaşık 180 yıldır tekrarlanan bir istatistik.

Aslında her 105 erkek bebek doğumuna karşın 100 kız çocuğu doğal ve normal bir oran.

Bu eğilim dünyanın birçok yerinde aynı. Ancak, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde erkek çocuk daha çok istendiğinden bu fark daha da açılıyor.

Aslında bu oran 17. yüzyıldan bu yana biliniyor.

Bu oranın nedeni, hala tam olarak anlaşılamadı. Ancak bazı teoriler var.

Evrim süreci

İlk teori, evrim sürecinde yetişkinlikte eşit sayıda kadın ve erkek olabilmesi için biraz daha fazla sayıda erkek bebeğin dünyaya geliyor olması.

Bunun nedeniyse, erkek olmanın tehlikeleri. Erkeklerin çocuklukta veya yaşamın diğer evrelerinde, kazalar, alınan riskler, intihar ve sağlık sorunlarından ölme ihtimali kadınlara göre daha yüksek.

Oxford Üniversitesi'nden istatistik doçenti Daivid Steinsaltzs "Her yaşta, neredeyse her dönemde ve her yerde erkeklerin ölme ihtimali kadınlardan daha yüksek" dedi.

Teoriye göre, yaşamın en başında erkeklerin sayısının yüksek olması, yetişkinlikte kadın ve erkek sayısının eşitlenmesini sağlıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Britanya'da yetişkin kadınların sayısı erkeklerden biraz daha fazla ve karşı cinse göre daha uzun yaşıyorlar.

Sperm ve zamanlama

Y kromozomu taşıyan bir erkek sperminin mi, yoksa X kromozomu taşıyan bir dişi sperminin mi yumurtayı dölleyeceği birçok farklı faktöre bağlı.

Bunlar arasında anne ve babanın yaşı, kadının yumurtlama döngüsü, stres düzeyi, beslenme ve cinsel ilişki pozisyonu bulunuyor.

Bir teoriye göre, kız bebek sahibi olma ihtimali, yumurtlamadan birkaç gün önce cinsel ilişkiyşe girip, sonraki birkaç gün girmemekle artırılabiliyor.

Böylece daha uzun yaşayan, ancak erkek sperme göre daha yavaş yüzen dişi spermlerin yumurtayı dölleyebilme ihtimali yükseliyor.

Erkek spermler daha iyi yüzüyor, ancak dişi spermler daha uzun süre hayatta kallıyor.

Cinsel ilişkiye yumurtlamadan hemen önce veya hemen sonra girilirse de en iyi yüzücüler yumurtaya ulaşabiliyor ve böylece erkek bebekler dünyaya geliyor.

Anne ve babalar bu tekniğin sonuç verdiği konusunda ısrarlı olabilir, ancak bilim insanları bu yönde pek de kanıt olmadığını vurguluyor.

Stres düzeyi yüksek anne ve babalarda kız bebek doğumlarının yüksek olduğunu, savaş ve çatışma ortamlarında ise daha çok sayıda erkek bebeğin dünyaya geldiğini gösteren araştırmalar da var.

Anne rahminde hayatta kalmak

Cinsel ilişkinin zamanlaması etkili değilse, hamilelik sırasında yaşanan bir başka durum olabilir mi?

Eşit sayıda erkek ve kız bebek doğumu sağlayan sperm ve kabaca aynı sayıda hamile kalma oranı varsa, daha çok sayıda dişi fetüs anne rahmindeyken ölüyor olabilir.

Bazı araştırmalara göre, hamileliğin ilk aylarında daha çok sayıda dişi fetüs anne rahmindeyken ölebiliyor. Ancak bazı diğer araştırmalara göreyse, hamileliğin sonraki dönemlerinde erkek fetüsler daha büyük bir risk altında kalıyor ve daha çok erkek bebek ölü doğuyor.