DOĞALGAZ DESTEĞİNİ BAKAN YANIK'DA DUYURMUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz” dedi.