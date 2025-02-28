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        Haberler Gündem Güncel Doğal gaz çalışmasında patlama: 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Doğal gaz çalışmasında patlama: 1 yaralı

        Bursa'da, doğal gaz çalışması sırasında meydana gelen patlamada 21 yaşındaki işçi Mehmet E., yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:05
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        Doğal gaz çalışmasında patlama: 1 yaralı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında doğal gaz çalışması sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

        Patlamada, işçilerden Mehmet E. yaralandı. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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