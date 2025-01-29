'Doğal Çin Seddi'nde 'kar' güzelliği
Sivas'ın İmranlı ilçesinde benzerliği nedeniyle 'Doğal Çin Seddi' olarak adlandırılan kayalıklar, kış mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü
- 1
İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Boğazören köyü yakınlarında yer alan 'Diş Kayalıkları' ilgi çekiyor.
- 2
Yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar, bölgeyi ikiye ayıran doğal bir duvar görüntüsü veriyor.
- 3
Görüntüsüyle Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetilen oluşum, aralıklı olarak yaklaşık 35 kilometre boyunca kıvrımlar şeklinde sürüyor.
-
- 4
KAR MANZARASI DRONE KAMERASINDA
Bölgede yapılan araştırmalarda Türkiye'deki en büyük kret olarak belirlenen ve dünyada da sayılı olarak nitelendirilen kayalıkların, turizm amaçlı kullanılması için çalışmalar yapılıyor.
- 5
Bilim insanlarının eşsiz bir doğal miras alanı olarak nitelendirdiği kayalıkları, zaman içinde yaşanan aşınmaya karşı direnç oluşturan kayaçların oluştuğu değerlendiriliyor.
- 6
Kayalıkların her iki yanında, ana kayadan ufalanan malzemelerin birikmesiyle kolüvyal örtü yer alıyor.
-
- 7
Yaz aylarında sık sık doğa gezilerinin düzenlendiği kayalıklar, kışın da kısmi olarak kaplanan beyaz örtü ile farklı bir güzellik yansıtıyor.
- 8
Kayalıkların karla birlikte ortaya çıkan görüntüsü dron kamerasıyla havadan görüntülendi.