Çocuklukta dalından koparılan o unlu yüzeyli, tatlı-ekşi meyveyi hatırlıyor musunuz? Artık sadece nostaljik bir tat değil, iğde modern sağlıklı yaşam trendlerinin de yıldızı olmaya aday. Üstelik onu çayda, reçelde, atıştırmalık olarak ya da tatlılarda değerlendirmek mümkün!

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İĞDE (ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L.): DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

İğde (Elaeagnus angustifolia L.), Elaeagnaceae familyasına ait, güçlü antioksidan özellikleriyle bilinen, kıymetli bir tıbbi bitkidir. Hem ağacı hem de meyvesi "iğde" olarak anılır ve çeşitli alanlarda değerlendirilen çok yönlü bir bitkidir. Gıda, ilaç, eczacılık ve parfümeri başta olmak üzere birçok sektörde iğdenin farklı bölümlerinden faydalanılır: kökleri, yaprakları, çiçekleri, meyveleri ve tohumları bu alanlarda kullanılır.

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BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ

Uzun ömürlü (80–100 yıl) olan iğde ağacı, 7 metreye kadar büyüyebilir. Gümüş yeşili tonlarındaki dalları ve 4–8 cm uzunluğunda, sivri uçlu, uzun eliptik yaprakları ile dikkat çeker. Haziran ayında açan çiçekleri küçük, krem renginde ve çan şeklindedir. Güzel kokulu bu çiçekler bal arıları için nektar kaynağıdır ve çiçeklenme dönemi yaklaşık 20–30 gün sürer.

Ağaç, genellikle 5–6 yaşından itibaren meyve vermeye başlar. Eylül ayında olgunlaşan meyveler 1,5–2 cm boyunda, oval formda ve kırmızımsı kahverengidir. Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilirler. BESİN DEĞERLERİ İğde meyvesi, zengin besin içeriğiyle öne çıkar. 100 gram iğde meyvesinde: - Kalori: 66 kcal - Karbonhidrat: 15.4 g - Protein: 0.9 g - Yağ: 0.2 g - Lif: 3.8 g - Şeker: 10.7 g - C Vitamini: 35 mg (%39 günlük değer) - K Vitamini: 2.2 mcg (%3 günlük değer) - Potasyum: 444 mg (%9 günlük değer) - A Vitamini: 380 IU (%8 günlük değer) Ayrıca antioksidan ve antiinflamatuar bileşikler ile sindirim sistemine fayda sağlayan prebiyotik lifler de içerir. REKLAM SAĞLIĞA FAYDALARI ANTİİNFLAMATUAR VE AĞRI KESİCİ ÖZELLİKLERİ İğde, içerdiği quercetin ve ethanol ekstraktları sayesinde antiinflamatuar ve analjezik etki göstererek iltihapların azaltılmasına ve ağrıların hafifletilmesine katkı sağlar. Özellikle osteoartrit gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında rahatlatıcı olabilir. MİDE VE SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER Lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler. Mide asidini dengeleyerek mide yanması ve ülser gibi sorunlara karşı koruyucu etki gösterebilir.

YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR İçerdiği flavonoidler ve A vitamini, hücre yenilenmesini destekleyerek yara iyileşmesini hızlandırabilir. Kolajen üretimini artırıcı etkisi sayesinde doku onarımını teşvik eder. ANTİOKSİDAN ZENGİNİ Polifenoller ve C vitamini gibi güçlü antioksidan bileşikler, serbest radikalleri nötralize eder ve hücreleri oksidatif stresten korur. KAS GEVŞETİCİ ETKİ GÖSTERİR Kas ağrılarını ve bağırsak kaynaklı krampları hafifletici özelliği sayesinde doğal bir kas gevşetici olarak değerlendirilebilir. REKLAM KAN ŞEKERİNİ DENGELER Düşük glisemik indeksli yapısı sayesinde kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine katkı sağlar. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER Antioksidanlar sayesinde damar sağlığını korur, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlayabilir. CİLT SAĞLIĞINI KORUR C vitamini ve E vitamini yönünden zengin içeriği, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Serbest radikallerin cilde verdiği zararı azaltarak daha sağlıklı ve genç bir görünüm destekler. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler. Enfeksiyonlara karşı direnci artırır, beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik eder. ENERJİ VERİR, YORGUNLUĞU AZALTIR Doğal şekerler ve B grubu vitaminleri sayesinde enerji üretimine katkı sağlar. İçeriğindeki mineraller, yorgunluk hissini azaltmaya yardımcı olur.

REKLAM TÜKETİM ŞEKİLLERİ TAZE İĞDE İğdenin en doğal hali taze tüketimdir. Sonbaharda hasat edilir ve doğrudan yenebilir. Hafif ekşi-tatlı tadı ile salatalarda veya yoğurtla birlikte tüketilebilir. İĞDE ÇAYI Kurutulmuş meyvelerle hazırlanan iğde çayı sindirimi kolaylaştırır ve sakinleştirici etkiler sunar. Hazırlanışı: - 1 bardak su için 4-5 adet kurutulmuş iğde kullanılır. - İğdeler, kaynar suya atılarak kabukları açılana kadar kaynatılır. - Ardından demliğin dibine çöken iğdelerle birlikte 5 dakika demlenmeye bırakılır. - Süzüldükten sonra sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. - Tatlandırmak için bal ya da limon eklenebilir. İĞDE REÇELİ Tatlı sevenler için nefis bir alternatiftir. Taze iğdeler şekerle kaynatılarak reçel kıvamına getirilir. Kahvaltılarda veya tatlı tariflerinde kullanılabilir. HAMUR İŞLERİNDE KULLANIM İğde; kek, kurabiye gibi tariflerde doğal aroma verici olarak kullanılabilir. REKLAM Doğrudan meyve şeklinde katılabilir. Kurutulup öğütülerek un haline getirilebilir. Smoothie ve yoğurt karışımlarına eklenerek besin değeri artırılabilir. Görsel Kaynak: istockphoto