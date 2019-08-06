Doğa Rutkay: Tarif edemiyorum - Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti.

Çocukları ve eşiyle sık sık sosyal medya hesabından fotoğraf ve video paylaşan Doğa Rutkay bugün de kızı Piraye ile yer aldıkları bir kareyi, "Tarif edemiyorum" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.