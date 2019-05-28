Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti.

"MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI: EMPATİ"

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Instagram'ın hikaye bölümü üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Rutkay, bir takipçisinin, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna, "Sadakat, empati yapabilme yeteneği, çift görü, saf sevgi ve ilk akla geleni söylememek!" yanıtını verdi.

"TEK BEDENDE İKİ KAFAM VARMIŞ GİBİ YAŞIYORUM"

Doğa Rutkay, geçtiğimiz günlerde Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtlamıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında ikizlerini kucağına alan Doğa Rutkay, “Artık tek bedende iki kafam varmış gibi yaşıyorum. İki çocuk olunca bazen şaşkına dönüyorum” demişti.

"EŞİME MİNNETTARIM"

Eşi Kerimcan Kamal’ın iyi bir baba olduğunu belirten oyuncu, “İşin içinden çıkamayacağımı düşündüğüm her anda sakin tavrı için bir ömür kendisine minnettar olacağım. O olmasaydı hiçbir an olmazdı” diye konuştu.