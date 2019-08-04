04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti.
"MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI: EMPATİ"
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, geçtiğimiz aylarda Instagram'ın hikaye bölümü üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Rutkay, bir takipçisinin, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna, "Sadakat, empati yapabilme yeteneği, çift görü, saf sevgi ve ilk akla geleni söylememek!" yanıtını vermişti.
"AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"
Çiftin ikiz bebekleri 1 yaşına bastı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Doğa Rutkay, bu kez ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye ile yemek masasında çekilen pozunu paylaştı.
"Ağaç yaşken eğilir" diyen Doğa Rutkay, paylaşımına "Sofra duamızı ettikten sonra kahvaltıya başladığımız bir gün daha bitti" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Ünlü oyuncunun eşi, geçtiğimiz aylarda 1 yaşına basan ikizleri için sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Kerimcan Kamal, paylaşımına şu notu düşmüştü:
"BABANIZ ÇOK MÜCADELECİDİR"
Çocuklar geçiyor zaman. Geçiyor zaman ve ben tutamıyorum onu. Babanız pek çok babalar gibi mücadelecidir. Çok uğraştı hayatla... Saçları ve elleri ağardı. Yüzündeki lekeler de o yüzden. Çünkü vazgeçmek kolaydır ama vazgeçmek istediğin zaman bile hayat sana o şansı vermez bazen. Ah o nefes var ya aldığın o nefes... Devam ettirir tüm olan biteni.
"SİZİN İÇİN NEFES ALIYORUZ ÇOCUKLAR"
Oysa neler gizlidir bilinmeyenin içinde korkar nafile ama kimse bilmez. Derken siz çıkıp gelirsiniz. Silmek istercesine tüm yalanları. Her şeyin anlamını yok edip yerine bambaşka anlamlar koyarak... Ve işte o zaman o nefes artık sana ait olmaz. Sizin için nefes alıyoruz çocuklar. Siz ilk merhaba dediğinizden beri bu dünyaya... Güzeller güzeli anneniz de öyle. Kimi zaman gizliden ağlar dokundukça size. Gerçek misiniz diye. Ama sevgimiz sırtınızda bir yük değil bir omuz olsun omuzunuzda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!