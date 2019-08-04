Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti.

"MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI: EMPATİ"

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, geçtiğimiz aylarda Instagram'ın hikaye bölümü üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Rutkay, bir takipçisinin, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna, "Sadakat, empati yapabilme yeteneği, çift görü, saf sevgi ve ilk akla geleni söylememek!" yanıtını vermişti.

"AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"

Çiftin ikiz bebekleri 1 yaşına bastı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Doğa Rutkay, bu kez ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye ile yemek masasında çekilen pozunu paylaştı.

"Ağaç yaşken eğilir" diyen Doğa Rutkay, paylaşımına "Sofra duamızı ettikten sonra kahvaltıya başladığımız bir gün daha bitti" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun eşi, geçtiğimiz aylarda 1 yaşına basan ikizleri için sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Kerimcan Kamal, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"BABANIZ ÇOK MÜCADELECİDİR"

Çocuklar geçiyor zaman. Geçiyor zaman ve ben tutamıyorum onu. Babanız pek çok babalar gibi mücadelecidir. Çok uğraştı hayatla... Saçları ve elleri ağardı. Yüzündeki lekeler de o yüzden. Çünkü vazgeçmek kolaydır ama vazgeçmek istediğin zaman bile hayat sana o şansı vermez bazen. Ah o nefes var ya aldığın o nefes... Devam ettirir tüm olan biteni.

"SİZİN İÇİN NEFES ALIYORUZ ÇOCUKLAR"

Oysa neler gizlidir bilinmeyenin içinde korkar nafile ama kimse bilmez. Derken siz çıkıp gelirsiniz. Silmek istercesine tüm yalanları. Her şeyin anlamını yok edip yerine bambaşka anlamlar koyarak... Ve işte o zaman o nefes artık sana ait olmaz. Sizin için nefes alıyoruz çocuklar. Siz ilk merhaba dediğinizden beri bu dünyaya... Güzeller güzeli anneniz de öyle. Kimi zaman gizliden ağlar dokundukça size. Gerçek misiniz diye. Ama sevgimiz sırtınızda bir yük değil bir omuz olsun omuzunuzda.