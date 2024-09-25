SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un son provasına Doğa Rutkay'ın çocukları Piraye ve Rutkay Kerim de katıldı.

Başka bir paylaşımında çocuklarını kucağına alan Doğa Rutkay, "Anne çok mutlu çünkü; baba, yavrularımı getirdi. Hafta sonu biraz gezmece ve bazı sürprizler için," notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram