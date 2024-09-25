"Provaya misafirlerim geldi"
'Güldür Güldür Show'da 'Yeter' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Doğa Rutkay'ın çocukları, programın provasına katıldı
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un son provasına Doğa Rutkay'ın çocukları Piraye ve Rutkay Kerim de katıldı.
Sahnede yer alan çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Doğa Rutkay, "Provaya misafirlerim geldi" başlığıyla keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Başka bir paylaşımında çocuklarını kucağına alan Doğa Rutkay, "Anne çok mutlu çünkü; baba, yavrularımı getirdi. Hafta sonu biraz gezmece ve bazı sürprizler için," notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram