Doğa Rutkay Kamal: Oğlumuzun gözünden ilk karemiz
Kerimcan Kamal ile Doğa Rutkay Kamal, ikiz çocuklarından Rutkay Kerim'in objektifine poz verdi; "Oğlumuzun gözünden ilk karemiz"
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Kerimcan Kamal ile mutlu bir evlilik sürdüren, Piraye ve Rutkay Kerim adında iki çocuğu bulunan Doğa Rutkay Kamal, zaman zaman annelik deneyimlerini sosyal medya üzerinden yayımlamaya devam ediyor.
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Şu sıralar oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıkları için çalışan Doğa Rutkay Kamal, ailesiyle vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Doğa Rutkay Kamal, bu kez eşi Kerimcan Kamal ile birlikte ikiz çocuklarından Rutkay Kerim'in objektifine poz verdi ve fotoğrafına şu notu düştü; "Oğlumuzun gözünden ilk karemiz... Anne - baba gezmeye gidiyor."
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